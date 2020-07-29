«الصحة» تطلق حملة «معا للأبد سور الوطن 5» للتبرع بالدم.. بالتزامن مع ذكرى الغزو

أعلنت إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة أنها ستطلق حملة للتبرع بالدم تحت شعار «معا للأبد سور الوطن 5» برعاية وزير الصحة الدكتور باسل الصباح في الثاني من أغسطس المقبل بمركز التعاونيات لنقل الدم – العدان في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتزامن مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

وقالت مديرة الإدارة الدكتورة ريم الرضوان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاربعاء إن هذه الحملة ستستمر يومين من خلال التبرع في المراكز التابعة للادارة وهي بنك الدم المركزي – الجابرية ومركز التعاونيات لنقل الدم – العدان.

وأوضحت الرضوان أن هذه الحملة تأتي للسنة الخامسة على التوالي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي ووزارات الدولة والقطاع الأهلي والمدني بما يجسد ويعزز المسؤولية الاجتماعية المشتركة.

وأكدت أن الحملات السابقة لاقت نجاحا بزيادة عدد المتبرعين إذ تم جمع عدد 468 كيس دم في عام 2019 و396 كيسا في عام 2018 معربة عن أملها زيادة العدد هذا العام.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعبير عن حبهم للكويت والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة عملية من خلال التبرع بالدم لتجديد حب الكويت وللتذكير بالتلاحم الوطني بكل أطيافه ودور الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم فداء للكويت خلال الغزو الغاشم لدولتنا الغالية الكويت وفي كل المناسبات الصعبة التي مرت بها.

وذكرت أن التلاحم الوطني تجلى أيضا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» إذ أثبت الكويتيون والمقيمون بجميع أطيافهم تضافرهم ولحمتهم لمواجهة هذه الجائحة ولم يتوقفوا عن التبرع رغم الظروف الصحية الصعبة وفترات الحظر التيمرت بها البلاد.

وبينت أن حملة هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب الظروف الراهنة وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الصحية خلالها بدءا من حجز موعد للتبرع من خلال الرابط الالكتروني https://btas-kw.org/ تجنبا للزحام وقياس درجة الحرارة للمتبرعين إضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة المتبرعين والعاملين في الإدارة.