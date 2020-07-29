سمو نائب الأمير وولي العهد طمأن أعضاء «مجلس الأمة» على صحة سمو الأمير

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والسادة أعضاء المجلس حيث طمأنهم سموه على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

شاكرا سموه ما أظهره المواطنون والمقيمون من مشاعر صادقة تجاه سموه رعاه الله مما برهن على أصالة الشعب الكويتي ونقاوة معدنه والتفافه حول قيادته كما أشاد سموه بمسيرة المجلس لاسيما التعاون القائم بين معالي رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء مشيدا بما حققه المجلس من إنجازات تشريعية متطلعا سموه الى مزيد من التعاون بين أعضاء المجلس والرئاسة وبما ينهي أعماله من إنجاز ما هو مطروح على جدول أعماله.

منتهزا سموه هذه المناسبة لتهنئة أعضاء السلطتين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وقد أعرب رئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس عن بالغ سرورهم بما سمعوه من تطمين على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد معربين عن اعتزازهم بهذا اللقاء وبما استمعوا إليه من توجيهات سديدة مؤكدين على عزمهم على مواصلة مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطنين.

كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي وزير الصحة الدكتور باسل الحمود الصباح.

كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.