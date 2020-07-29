وزير المالية: موافقة مبدئية على الاقتراح النيابي بشأن التمويل الإسلامي في «التأمينات»

أكد وزير المالية براك الشيتان موافقته المبدئية على الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب لإنشاء كيان مستقل في «التأمينات» يقدم خدمات تمويل إسلامي، والذي جرى مناقشته اليوم في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية.

وقال الشيتان في تصريح بمجلس الأمة عقب حضوره الاجتماع إنه وافق من حيث المبدأ على ما ورد في الاقتراح، مشيرا إلى وجود ملاحظات على الصيغة ستناقش في الاجتماع المقبل للجنة.

ولفت إلى أن مؤسسة التأمينات بدأت من جانبها، وفي خط منفصل، دراسة جدوى لإنشاء شركة مستقلة لتمويل المقاعدين والتي من خلالها ستتبين الملاحظات التي سنعرضها على اللجنة.

وأوضح الشيتان أن هذ الاقتراح يتماشى مع القوانين الأخرى التي أقرتها الحكومة لخدمة المتقاعدين ومنها قانون الاستبدال الذي خفض نسبة القسط المستقطع من 14 الى 6% وأيضا قانون خفض أقساط الـ7 رواتب والتي تم خفضها من 25 إلى 15%.