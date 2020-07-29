إعفاء طلاب المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية من الرسوم الدراسية اعتبارا من 26 فبراير الماضي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قرارا بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية المقررة على طلاب المدارس الخاصة العربية الأهلية النموذجية للعام الدراسي 2019/2020.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء القرار يشمل المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الـ11 وذلك بإعفائهم من الرسوم الدراسية المقررة اعتبارا من 26 فبراير الماضي.

وأضافت أن القرار نص على استمرار سريان أحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم «10 لسنة 2018» على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام المادة الأولى من هذا القرار.

وأوضحت أن القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.