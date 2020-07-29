سمو الأمير وسمو نائب الأمير وولي العهد يهنئان المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الاخوة المواطنين وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهاني سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بعيد الأضحى المبارك وتمنيات سموهما لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان.

كما يهنئ سموهما الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة ويضرعا إلى الله تعالى أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.