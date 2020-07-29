اتحاد التعاونيات: جولات تفقدية لرصد أي زيادة بالأسعار

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي ان استئناف المهرجانات في التعاونيات مؤخرا، يأتي كبادرة ضمن سلسلة إجراءات لعودة مظاهر الحياة الطبيعية، ووفق الالتزام بالاشتراطات الصحية المحددة من قبل الجهات المختصة في التصدي لـ «كوفيد ـ 19».

وأوضح الكشتي، في تصريح صحافي، أنه قام بجولات تفقدية مفاجئة على أكثر من سوق مركزي وفرع بالجمعيات التعاونية قبل أيام، حيث تأكد من عدم وجود أي ارتفاع بالأسعار لأي من الأصناف أو السلع الاستهلاكية، فضلا عن مطابقتها للتسعيرة المحددة من قبل الاتحاد، بهدف توفير أفضل الخدمات التعاونية للمواطن والمقيم دون اي عوائق تذكر.

وأشار إلى وجود لجنة ثلاثية تضم الاتحاد ووزارتي الشؤون والتجارة، حيث تقوم بمراقبة الأسعار في أسواق التعاونيات على مدار الساعة، ومخالفة اي شركة تقوم برفع أسعار منتجاتها دون الرجوع للاتحاد أو التقيد بتعاميمه والأسعار المحددة لكل صنف على حدة.

وذكر الكشتي أن اللجان العاملة بالاتحاد تقوم بدورها على أكمل وجه، لاسيما خلال أزمة جائحة كورونا والعطل الرسمية وعطلة عيد الأضحى، مؤكدا أن أبواب الاتحاد مفتوحة أمام أي مواطن لتقديم اي أفكار أو شكاوى أو مقترحات من شأنها تطوير مستوى الخدمات التعاونية في البلاد.

بدورها، أكدت وزارة التجارة والصناعة جاهزية فرق الرقابة وحماية المستهلك خلال موسم عيد الأضحى المبارك للتصدي ومواجهة أي تلاعب بالأسعار.

وقالت الوزارة ان فرقها التفتيشية مستمرة في عملها بالمحافظات الست لضبط أسعار السوق ومدى التزام المحلات بالتخفيضات التي تقدمها فضلا عن التزامها بالنظم والمعايير المعمول بها.

ولفتت إلى جاهزية الفرق أيضا بالنسبة لسوق الأضاحي في سوق الأغنام والمواقع المختلفة للتأكد من جودة المعروض وتطبيق قرار تحديد أسعار اللحوم الحية والأغنام الصادر في شهر مارس الماضي.

وشددت الوزارة على تطبيق القانون على كل مخالف، داعية المستهلكين إلى عدم التردد وتقديم الشكاوى من خلال الرقم الساخن 135 أو عبر بوابة الإلكترونية لقطاع حماية المستهلك في موقع الوزارة.