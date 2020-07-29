مستشفى الكويت الميداني.. مدينة صحية متكاملة

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاربعاء انتهاء الأعمال الرئيسية في مرافق مستشفى الكويت الميداني بنطقة مشرف “مع تبقي بعض الاعمال البسيطة وهي قيد الاستكمال” وتسليمه لوزارة الصحة الكويتية مشيرة الى أنه يعتبر “مدينة صحية متكاملة”.

وأوضحت المؤسسة في بيان لوكالة الانباء الكويتية أن القطاع النفطي الكويتي ممثلا بكل من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» استكمل المساعي الجهود التي تم بذلها لمساندة جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأفادت أن القطاع يتوج حرصه الكبير ومنذ بداية أزمة «كورونا» على تخصيص كافة موارده وتوفيرها لمساندة جهود السلطات الكويتية لاسيما العاملة في المجال الصحي وذلك تجسيدا لرسالته في خدمة دولة الكويت وأداء مسؤوليته الاجتماعية على أفضل وجه.

وذكرت أن العمل في المشروع انطلق بناء على قرار من مجلس الوزراء بهدف دعم قدرات الدولة حيث تم البدء بتنفيذ المشروع في أرض المعارض بمنطقة مشرف بسواعد كويتية وبقدرات القطاع النفطي وحده دون الاستعانة بأي طرف خارجي.

وأكدت أنه تم تنفيذ العمل بسرعة قصوى وفي وقت قياسي مع الحفاظ على أفضل جودة في العمل ليأتي هذا المشروع متكاملا ويشكل بحد ذاته مدينة طبية متكاملة لن تقتصر على جهود مكافحة «كوفيد – 19» بل يمكن أن تتوسع بالمستقبل لمواجهة أي أزمة قد تشهدها البلاد في هذا المجال.

ولفتت الى أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 485 بتكليف مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تنفيذ أعمال المستشفى الميداني تم على الفور تشكيل فريق عمل ضم نخبة من العاملين الكويتيين من الشركتين لإنجاز العمل وذلك تحت إشراف ومتابعة وزارة الصحة وبالتنسيق مع كافة جهات الدولة ذات الصلة.

وأضافت أن الأعمال بدأت فعليا في 7 أبريل الماضي حيث تولت «كيبك» أعمال الإنشاء المدنية والتجهيزات الفنية المساندة في حين تولت «نفط الكويت» تجهيز الأسرة والمعدات الطبية والتجهيزات المرفقة وذلك استنادا إلى خبرتها الكبيرة في إدارة مستشفى الأحمدي على مدى عدة عقود.

وبينت انه تم في هذا السياق تجهيز الصالات رقم 4 و5 و6 و8 وتوفير كل المتطلبات لتصبح غرفا متكاملة جاهزة لاستقبال المرضى تتسع لأكثر من 1200 سريرا وهي أكبر طاقة استيعابية من حيث الأسرة لأي مستشفى في دولة الكويت في حين بلغت الطاقة السريرية لوحدة العناية المركزة أكثر من 250 سريرا وهي بدورها أكبر طاقة استيعابية على مستوى الكويت.

وقالت إنه بعد ذلك صدر قرار آخر عن مجلس الوزراء بإنشاء مبنى سكن خاص للطاقمين الطبي والتمريضي والعمال الفنيين العاملين في المستشفى الميداني فتم على الفور البدء بذلك بهدف التنفيذ السريع للمبنى المذكور.

وذكرت أن المستشفى يتضمن صالة رقم 4 التي تحتوي اكثر من 250 سريرا مع جميع المعدات والأجهزة الطبية الحديثة ووحدة الغازات الطبية الخاصة بها فضلا عن مكاتب إدارية وغرف تعقيم خاصة مع المرافق الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية.

وأضافت أن هذا العمل بأكمله تم تنفيذه في غضون ثلاثة أسابيع فقط وسلمت ل«الصحة» مبينة ان القطاع النفطي يقوم حاليا بالمزيد من تطوير الطاقة السريرية الاستيعابية لتصبح “جميع الأسرة وحدة عناية مركزة”.

وأوضحت أن الصالة رقم 8 تبلغ طاقتها الاستيعابية 373 سريرا وتم استكمال الأعمال المدنية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ونظام التهوية الخاص بالصالة فضلا عن تجهيزها بالأسرة والمعدات الطبية الحديثة ووحدة الغازات الطبية ومولدات الكهرباء الاحتياطية وتم تسليمها إلى وزارة الصحة بغضون ثلاثة أسابيع.

وأشارت إلى أن الصالة رقم 5 تبلغ طاقتها الاستيعابية 208 أسرة وتم فيها استكمال أعمال الهندسة المدنية والكهربائية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ونظام التهوية والمرافق الخاصة بها كما يجري العمل حاليا على تجهيز الصالة بالأسرة والمعدات الطبية الحديثة ووحدة الغازات الطبية ومولدات الكهرباء الاحتياطية.

وقالت إن الصالة رقم 6 تبلغ طاقتها الطاقة الاستيعابية 406 أسرة حيث تم استكمال الأعمال المدنية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ونظام التهوية الخاص بالصالة وجاري العمل حاليا على تجهيزها بالأسرة والمعدات الطبية الحديثة ووحدة الغازات الطبية ومولدات الكهرباء الاحتياطية.

أما فيما يتعلق بسكن الطاقمين الطبي والتمريضي وسكن العمال فقد بينت المؤسسة أنه تم استكمال أعمال الوحدات السكنية والبالغ عددها 234 للطاقم الطبي المشرف على إدارة المستشفى وبما يتسع ل 170 طبيبا و388 ممرضا وممرضة و258 عاملا فنيا.

وأضافت أنه يجري حاليا استكمال الأعمال وتأثيث المساكن بجميع المفروشات والمتطلبات الخاصة لغرف الخدمات واستراحات الطاقم الطبي وقد تم تسليم «بلوك أ» لوزارة الصحة في حين ما تبقى من بلوكات فيجري حاليا التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لتوصيل التيار الكهربائي لتلك المساكن.

وبينت أنه يتم حاليا تنفيذ الأعمال المتعلقة بباقي المباني وهي مبنى الصيدلية المركزية وتبلغ مساحته 680 مترا مربعا وقد تم البدء فعليا بتنفيذه على أن يتم استكماله في غضون شهر ليتم استغلاله كمختبر ومخازن طبية ومكاتب إدارية وغرف تبريد ومنطقة تحميل.

وقالت إن من تلك المباني أيضا مبنى الخدمات المركزي وتصل مساحته إلى 1690 مترا مربعا وقد تم البدء فعليا بتنفيذه على أن يتم استكماله في فترة شهر ليتم استغلاله كمكاتب إدارية وغرف اجتماعات ومخازن وورش عمل وغرف تغذية وثلاجة للموتى اضافة الى مبنى وحدة الغازات الطبية.

وأشارت إلى أنه تم استكمال أعمال وحدة الغازات الطبية لصالة رقم 4 بمساحة 210 أمتار مربعة وتم تشغيلها وتسليمها لوزارة الصحة ويجري العمل على انهاء الإجراءات التعاقدية لتنفيذ أعمال مبنى وحدة الغازات الطبية للصالات 5 و6 بمساحة 315 مترا مربعا ليتم تسليمها إلى الوزارة لاحقا.

وأكدت المؤسسة أن القطاع النفطي يهدي هذا الإنجاز إلى الكويت كما تؤكد قيادة القطاع استعدادها لإعطاء التوجيهات اللازمة وتقديم الدعم لتنفيذ الأعمال عند أي طلب جديد قد يردها من السلطات الكويتية وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم الأفضل للكويت.