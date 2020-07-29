الصالح: تقدمت ببلاغ للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب المويزري

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، “مع إيماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، إلا أن في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط، لذا تقدمت ببلاغ اليوم للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب شعيب المويزري من اتهامي بالتربح من منصبي لإتاحة مساءلتي جزائيا وتقديم شهادته”.

وتابع الصالح، “والآن أمام الأخ النائب المويزي فرصتين لاثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء، وبإذن الله سأسلم صباح يوم الثلاثاء القادم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب”.