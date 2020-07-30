مطار الكويت الدولي يستأنف رحلاته التجارية بعد غد.. وفق اشتراطات السلطات الصحية

يستأنف مطار الكويت الدولي رحلاته التجارية يوم بعد غد السبت بعد توقفها منذ نهاية يوم 13 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا «كوفيد – 19» وفقا لاشتراطات السلطات الصحية المعنية في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء في 29 يونيو الماضي على خطة من 3 مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت ذهابا وإيابا اعتبارا من الأول من أغسطس 2020.

ووضعت خطة التشغيل بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية حيث سيتم تطبيقها على المسافرين من خلال مقاييس معتمدة يتوجب اتباعها التي من شأنها وقاية المسافرين والعاملين في هذا المجال بالإصابة بهذا الفيروس.

وسيتم اعادة تشغيل الرحلات التجارية بشكل تدريجي وفقا لما جاء به قرار مجلس الوزراء بشأن مراحل خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد.

وتبدأ المرحلة الأولى بعد غد وتستمر ستة أشهر بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا يزيد على 10 آلاف راكب يوميا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 100 رحلة يوميا.

أما المرحلة الثانية فتبدأ من 1 فبراير 2021 وتستمر أيضا ستة أشهر بنسبة تشغيل لا تزيد على 60 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا يزيد على 20 ألف راكب يوميا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 200 رحلة يوميا.

وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من 1 أغسطس 2021 بنسبة تشغيل 100 في المئة وعدد الركاب المتوقع أكثر من 30 ألف راكب يوميا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 300 رحلة يوميا.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في 21 يوليو تعميما للبروتوكول الصحي للتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي والدليل الإرشادي لممثلي الجهات التنفيذية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية.

وقال المدير العام للادرة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن البروتوكول يتضمن كل الإجراءات التي تخص أماكن الفحص العشوائي للقادمين وإجراءات القدوم والمغادرة من مطار الكويت الدولي.

وأوضح الفوزان أن الإجراءات تضمنت ضرورة ارتداء المسافرين ومرتادي مبنى الركاب مستلزمات الوقاية والتعقيم المستمر مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقليل اللمس قدر المستطاع.

وأضاف أنه يجب على الركاب المغادرين توفير شروط السفر للدولة التي سيسافرون اليها سواء ما يتعلق بفحص الخلو من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» أو أي شروط أخرى.

وذكر أن البروتوكول نص على أنه لن يسمح للركاب المغادرين باصطحاب حقائب اليد السحب أو المحمولة في الطائرة ويستثنى من ذلك الحقائب الصغيرة للأدوية والمتعلقات الشخصية ومتعلقات الأطفال.

وبين أن التعليمات تضمنت أيضا أنه لا يسمح الدخول لمباني الركاب إلا للموظفين والمسافرين ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق واحد لهم لدخول المطار.

وأفاد بأن التعليمات شملت ضرورة حجز التذاكر إلكترونيا أو هاتفيا واستلامها عبر البريد الإلكتروني لتفادي استخدام التذاكر الورقية وما قد يصاحبها من عدوى مشددا على أن عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في هذا الدليل يعرض المخالف لتطبيق القوانين الخاصة بذلك.

وأشار إلى ضرورة توفير المعلومات بشأن الحالة الصحية وشهادة الخلو من فيروس «كوفيد 19» من مركز صحي معتمد في حال طلبه من وجهة المسافر مع الالتزام بالمدة المطلوبة لصلاحية الشهادة.

وذكر أنه يجب على المواطنين توفير تأمين صحي لمدة السفر يغطي علاج الإصابة بفيروس «كورونا» ومعرفة المعلومات والإجراءات المتبعة في مطار الكويت الدولي في حال المغادرة والوصول.

ولفت إلى أهمية حضور المسافرين إلى المطار قبل السفر بأربع ساعات على أقل تقدير والتسجيل بتطبيق «كويت – مسافر» وتقديم «الباركود» الخاص بذلك في جميع مراحل السفر.

وقال ان الضوابط الصحية الخاصة بالركاب القادمين لمطار الكويت الدولي هي الحصول على شهادة صحية معتمدة «PCR» تثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» بمدة صلاحية 96 ساعة من تاريخ الفحص.

وأضاف أن جميع الركاب القادمين سيخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما لافتا إلى أن شهادة فحص ال «PCR» مطلوبة فقط للمطارات التي تشترط هذه الشهادة.

وأكد ضرورة التسجيل في منصة «شلونك» بالنسبة للقادمين للبلاد قبل ركوب الطائرة وتوقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو المؤسسي.

وأضاف أن من المتطلبات كذلك قياس درجة حرارة جميع الركاب قبل صعود الطائرة والتقيد بالاشتراطات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وذكر أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة الكويتية على تحمل إجراءات الفحص للعينة العشوائية بنسبة 10 في المئة من الركاب القادمين.

وأكد أهمية قيام المسافرين قبل اصدار التذكرة بالاستفسار من شركة الطيران أو مكتب السياحة والسفر عن الاجراءات التي يتم تطبيقها في المطار الذي سيسافر له لأن الاجراءات تختلف من مطار لآخر ويتم تحديثها من وقت لآخر.

وأشار إلى أنه تم تنظيم ورش عمل للتوعية والالتزام لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.

وبالنسبة للتجهيزات الوقائية في مباني المطار ذكر أنه تم تركيب ملصقات تشير إلى أهمية التباعد الاجتماعي مع تركيب الحواجز الوقائية علاوة على توريد الكاميرات الحرارية الوقائية وتركيب حواجز لمقاعد المسافرين وتركيب أيضا معقمات للسلالم المتحركة.