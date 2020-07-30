سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقيات تهنئة.. بمناسبة عيد الأضحى

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقيات تهان من إخوانه معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما عبروا فيها عن مشاعر الولاء للوطن العزيز والوفاء للشعب الكويتي الكريم وخالص الدعاء لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بدوام الصحة والعافية وبأن تنعم دولة الكويت وأهلها في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله الحكيمة بالمزيد من التقدم والرخاء.

هذا وقد بادلهم سمو نائب الأمير وولي العهد التهاني بالعيد السعيد مقدرا لهم ما أعربوا عنه من كريم المشاعر نحو الوطن العزيز والشعب الوفي مع الدعاء للكويت وشعبها الكريم بدوام المجد والسؤدد وللأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.