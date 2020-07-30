سمو نائب الأمير وولي العهد يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية.. بمناسبة عيد الأضحى

تبادل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقيات التهاني والتبريكات مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك معربا لهم عن تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذه المناسبة الفضيلة مبتهلا سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله إلى المولى سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليهما بفضله نعمتي الأمن والاستقرار والازدهار ويديم عليهما موفور الصحة والعافية.