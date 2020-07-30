محافظ الأحمدي هنأ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحلول عيد الاضحى المبارك، وأعرب الخالد في تهنئتة إلى سمو الأمير بالأصالة عن نفسه وباسم أهالي محافظة الأحمدي، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يُعيد الله سبحانه هذه المناسبات المباركة وقد تحققت الآمال لكويت الخير والمحبة والإنسانية وللأمة العربية والإسلامية ، مبتهلاً إلى الخالق جلت قدرته بأن يُعجل بتمام شفاء سموه وعودته سالماً غانماً معافاً إلى الوطن والأهل ، ليفرح الجميع بالعودة الميمونة لسموه، وبإكتمال زوال جائحة “كوفيد 19 ” عن كويتنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

سائلاً المولى عز وجل مع قدوم العيد السعيد أن يحفظ سموه من كل مكروه وأن يُنعم سبحانه على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وطول العُمر ، وأن يُديم على كويتنا الغالية وجميع مواطنيها والمقيمين علي ترابها الطاهر بنعمة الأمن والأمان والإستقرار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.

وتوجه المحافظ بالتهنئة بالمناسبة إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأصحاب المعالي الوزراء والمحافظين، هنأهم فيها بالعيد السعيد ، آملاً أن يُنعم المولى سبحانه وتعالى على دولة الكويت الحبيبة بالمزيد من التقدم والتطور والإزدهار على الصُعد كافة وفي مختلف المجالات.