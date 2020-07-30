«الصحة»: 626 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 626 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66529 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 445 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال626 السابقة تضمنت 413 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 97ر65 في المئة و213 حالة لغير الكويتيين بنسبة 03ر34 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 181 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و153 حالة في منطقة الجهراء الصحية و144 حالة في منطقة الفروانية الصحية و83 حالة في منطقة حولي الصحية و65 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8754 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بين أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 36 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3811 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 502168 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 863 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 57330 حالة.