سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الحرس الوطني طمأن سموه على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم من أخيه معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني طمأن سموه خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما نقل معاليه تحيات سموه رعاه الله لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله وللشعب الكويتي وللمقيمين وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

منتهزا سمو نائب الأمير وولي العهد هذا اليوم العظيم والمبارك يوم عرفه برفع أكف الدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتقبل دعاءه وجميع من دعا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن يمن على سموه رعاه الله بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.