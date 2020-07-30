وزير الداخلية: نعمل بلا كلل لتأمين السلامة وضمان الكرامة كل من يتواجد على هذه الأرض الطيبة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن الجميع يعمل بلا كلل لتأمين سلامة وضمان كرامة كل من يتواجد على هذه الأرض الطيبة سواء كان مواطن أو مقيم.

وأضاف الصالح، أن وزارة الداخلية تدرك دائمًا الحاجة المستمرة لحماية وصيانة أسس الدولة للمساهمة في عملية النمو والازدهار”.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن حكومة الكويت الآن تحارب أكثر من أي وقت مضى الانتهاكات التي يرتكبها بعض أصحاب العمل تجاه العمال ومجتمعهم وحكومتهم، مشيرة إلى أن “هناك سلسلة من الإجراءات الجادة لاستعادة التوازن ومعالجة جميع القضايا”.

وأضافت: “إن المجتمع الكويتي مجتمع غني ومتنوع ثقافياً يوفر فرص عمل إيجابية لجميع ضيوفنا، وينبغي أن يكون الهدف دائما – الكويت جديدة خالية من الجرائم الشنيعة مثل الاتجار بالبشر واستغلال العمل”.