سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سائلا المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل كما عبر عن خالص تهانيه لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ولسمو نائب الأمير وولي العهد بعيد الأضحى المبارك مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يعيده على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سمو نائب الأمير وولي العهد بدوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى ما أبداه جلالته من طيب المشاعر وصادق الدعاء مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الفضيلة ومبتهلا إلى المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.