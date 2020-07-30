سمو نائب الأمير وولي العهد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد النوخذة عيسى بشارة

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى أحد رجالات البلاد النوخذة عيسى يعقوب بشارة ضمنها خالص تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتعازي سموه مستذكرا سموه رعاه الله مناقب الفقيد وما قدمه من إسهامات في خدمة وطنه ومشيرا إلى ما تكبده الفقيد من عناء البحر ومجابهة مخاطره في فترات الضنك التي عاشها أهل الوطن الأوفياء سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.