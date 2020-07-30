وزير الداخلية يبعث ببرقيات تهنئة إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ببرقيات تهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وإلى ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث توجه بأسمى آيات التبريكات والتهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك رافعين اكف الضراعة للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة وكل المناسبات عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركاته.

كما أكد على العهد المأخوذ على عاتق أبناء وزارة الداخلية بالعمل بكل جهد في كل الظروف التي تواجه البلاد من أجل الحفاظ على كل من يقيم على أرض الوطن، مضيفا أن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة تأتي على رأس أولويات الوزارة، مستمدين العون من الله ثم القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما.