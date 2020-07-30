سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي إطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سائلا المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل كما عبر عن خالص تهانيه لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ولسمو نائب الأمير وولي العهد بعيد الأضحى المبارك مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يعيده على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سمو نائب الأمير وولي العهد بدوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى ما أبداه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الفضيلة ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.