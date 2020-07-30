سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهھد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هھاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما عبر عن خالص تهھانيه لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ولسمو نائب الأمير وولي العهد بعيد الأضحى المبارك مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يعيده على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سمو نائب الأمير وولي العهد دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهھد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل وعلى ما أبداه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الفضيلة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.