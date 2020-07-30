وزير الخارجية يهنئ سمو الأمير وسمو نائب الأمير وولي العهد بعيد الأضحى

بعث وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح برقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ أحمد ناصر المحمد “أرفع إلى مقام سموكم الكريم ونيابة عن أبنائكم منتسبي وزارة الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سموكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز بالنماء والرخاء والرفعة”.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بمسيرة التقدم والنماء التي يقودها سموه بكل حكمة واقتدار تحقيقا لأماني وتطلعات الشعب الكويتي الوفي متضرعا الى المولى العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل لتقر العيون بعودة سموه الميمونة إلى أرض الوطن الغالي.

وتوجه إلى المولى تعالى أن يرفع عن الجميع وباء جائحة فيروس كورونا المستجد وأن يحفظ الكويت العزيزة والإنسانية جمعاء من كل سوء وأن يفيء على الوطن الغالي من فيض آلائه وجزيل نعمه أمنا لا يبلى ورخاء لا يفنى وعزا لا يتبدد وأن يحفظ سموه سندا للكويت وذخرا لأهلها الأوفياء.

وبعث الشيخ أحمد ناصر المحمد برقية تهنئة إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تقدم فيها باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الخارجية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على سموه حفظه الله بوافر الخير واليمن والبركات.

وتوجه إلى المولى جلت قدرته أن يحفظ الكويت برعاية قائدها وراعي نهضتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية والعود الحميد إلى أرض الوطن الغالي وان يحفظ سموه من كل مكروه.