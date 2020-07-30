سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القطري اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت مزيدا من التقدم والازدهار.

كما عبر معاليه خلال الاتصال عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بدوام الرفعة والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.