سمو نائب الأمير وولي العهد يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع كبار الشيوخ والوزراء والمسؤولين

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة تهنئة إلى معالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعرب فيها سموه عن أرق التهاني وأجمل الأمنيات داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه وعلى شعبنا الوفي وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والتقدم والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

وقد تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله رسالة شكر جوابية من معالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح بهذه المناسبة المباركة ضمنها بأسمى آيات التهاني وصادق الدعاء مقرونة بخالص مشاعر الود والوفاء لسموه متضرعا إلى الله تعالى أن يحيط سموه برعايته وأن يحفظه بعنايته وأن يتقبل من سموه صالح الأعمال والدعاء وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة وأمثالها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وابنائه الكرام بالتقدم والازدهار.

وتلقى سموه حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من معالي الوزراء ومعالي المحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والأخوة المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء داخل وخارج دولة الكويت.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره وتمنياته الطيبة للجميع داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.