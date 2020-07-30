وزير الدفاع يهنئ القيادة السياسية في البلاد بحلول عيد الأضحى

تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتوجه وزير الدفاع في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة اليوم الخميس بأسمى آيات التبريكات والتهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يتم على سمو أمير البلاد نعمة والصحة والعافية والعمر المديد وأن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.