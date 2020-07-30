سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما عبر عن خالص تهانيه لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ولسمو نائب الأمير وولي العهد بعيد الأضحى المبارك مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يعيده على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سمو نائب الأمير وولي العهد بدوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل وعلى ما أبداه فخامته من طيب المشاعر وصادق الدعاء مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الفضيلة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.