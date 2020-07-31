وكيل «الحرس الوطني» تفقد كتيبة حماية المنشآت الخامسة

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي بزيارة إلى رجال الحرس الوطني في كتيبة حماية المنشآت الخامسة من لواء الحماية والتي تتولى تأمين المنطقة النفطية الوسطى ومستودعات وقود صبحان، حيث هنأهم بعيد الأضحى المبارك .

ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المنتسبين تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، واعتزازهما بالدور الذي يؤدونه في حماية المنطقة النفطية الوسطى ومستودعات الوقود، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن تلك المنشآت الهامة والحيوية التي تمثل شريان الحياة لوطننا الغالي.

وفيما شدد على اليقظة والانتباه والجاهزية التامة، والتقيد بالضبط والربط العسكري، دعا إلى تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا توفير كافة مستلزمات الوقاية وأجهزة الفحص لمنتسبي لواء الحماية، داعيا المولى عز وجل أن يمن على الجميع وعلى الوطن الغالي بعودة مباركة لسمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد سالماً معافى إلى أرض الوطن وأن يبقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد خير سند وعضيد لقائد مسيرتنا، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على البلاد.