«الصحة»: 428 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل حالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 428 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66957 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 447 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال428 السابقة تضمنت 296 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 16ر69 في المئة و132 حالة لغير الكويتيين بنسبة 84ر30 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 136 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و90 حالة في منطقة الجهراء الصحية و78 حالة في منطقة حولي الصحية و72 حالة في منطقة الفروانية الصحية و52 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8578 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي أشار إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 36 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2920 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 505088 فحصا.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين إلى الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 602 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 57932 حالة.