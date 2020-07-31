«الهلال الأحمر» يوزع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة داخل البلاد

وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة لحوم الاضاحي على الأسر المحتاجة داخل البلاد المسجلين بكشوفاتها بمناسبة عيد الاضحى المبارك تحت شعار «اضحيتكم تسعدهم».

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس، إن الجمعية تولي مشاريعها وبرامجها الموسمية اهتماما كبيرا وتحرص على متابعة الاحتياجات الإنسانية للاسر المحتاجة.

وأضافت البرجس أنه سيتم توزيع ثلاثة الاف من لحوم الاضاحي على الاسر المحتاجة على مدى اربعة أيام مشيرة إلى حرص الجمعية على تقديم المساعدات في مختلف المناسبات للاسر المحتاجة بالكويت ومنهم الأرامل واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى الحرص كذلك على الوقوف الى جانبهم واعانتهم على تحمل جزء من الاعباء الملقاة على عاتقهم بشكل آو باخر.

وبينت أن الجمعية قامت بشراء الأضاحي المطابقة للشروط الشرعية والصحية مع مراعاة الإجراءات الإحترازية وشروط الأمن والسلامة فيحفظ اللحوم تضمن سلامتها وإيصالها بحالة صحية سليمة وصالحة لتصل في أول أيام عيد الأضحى للمستفيدين المسجلين بالجمعية.

وذكرت أن الجمعية تنفذ سنويا مشروع الاضاحي على المستوى المحلي والدولي موضحة أن مشروع الاضاحي يساهم بشكل كبير في إدخال فرحة العيد وسروره على نفوس الاسر والأطفال.

وأفادت البرجس أن الجمعية تحظى بمكانة كبيرة في مجال العمل الإنساني والاجتماعي لاسيما أن لديها القدرة على الوصول إلى الفئات المحتاجة للدعم داخل البلاد.

وأضافت أن باب التبرع مفتوح للمواطنين والمقيمين عبر الدخول إلى موقع الجمعية الالكتروني أو التوجه لمقرها للتبرع معربة عن بالغ شكرها للمتبرعين لدعم الاسر المحتاجة في البلاد.