سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقي للاطمئنان على صحة سمو الأمير

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت مزيدا من التقدم والازدهار.

كما عبر معاليه خلال الاتصال عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بدوام الرفعة والازدهار وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.