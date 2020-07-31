الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يهنىء القيادة السياسية بعيد الأضحى

تلقى سمو نائب الأمير وولي العھد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إتصالا هاتفيا مساء اليوم من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور فلاح نايف مبارك الحجرف عبر عن خالص تهانيه لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ولسمو نائب الأمير وولي العھد بعيد الأضحى المبارك مبتھلا إلى المولى جل وعلا أن يعيده على الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سمو نائب الأمير وولي العھد بدوام الصحة والعافية. وقد شكره سمو نائب الامير وولي العهد حفظه الله على هذه البادرة الكريمة متمنيا له دوام الصحه والعافيه.