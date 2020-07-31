أمير منطقة تبوك يطمئن في اتصال مع سمو نائب الأمير وولي العهد على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من اخيه صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة تبوك اطمأن خلاله على صحة اخيه حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما عبر عن خالص تهانيه لصاحب السمو امير البلاد ولسمو نائب الامير وولي العهد بعيد الاضحى المبارك مبتهلا الى المولى جل وعلا ان يعيده على البلدين الشقيقين والامتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سمو نائب الامير وولي العهد بدوام الصحة والعافية.

وقد شكره سمو نائب الامير وولي العهد حفظه الله على هذه البادرة الكريمةالتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.