سمو نائب الأمير يهنئ ولي العهد السعودي بخروج خادم الحرمين من المستشفى

اجرى سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اعرب خلاله عن خالص تهانيه لاخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة خروجه من المستشفى كما جرى خلاله تبادل التهاني بعيد الاضحى المبارك سائلين المولى تعالى ان يعيده على البلدين الشقيقين وعلى الامتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

وقد اعرب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود عن بالغ تقديره لاخيه سمو نائب الامير وولي العهد على هذه البادرة وهذا التواصل المجسد لعمق اواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.