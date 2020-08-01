«الطيران المدني»: حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني اليوم السبت حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بشأن الدول عالية الخطورة.
وقالت «الطيران المدني» في بيان صحفي إن الدول التي تم حظرها بناء على تعليمات السلطات الصحية الى اشعار آخر هي كل من الهند وايران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا واسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا.
وأضافت أن من الدول التي يشملها الحظر نيبال والعراق والمكسيك واندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونج وايطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومنيكان وكوسوفو.
وأشارت إلى ما تردد اليوم عن استثناء بعض الركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي من شهادة فحص ال«PCR» إلى أنه لم يتم استثناء أي راكب من ضرورة الحصول على هذه الشهادة لدخول الكويت.
وكان مطار الكويت الدولي استأنف رحلاته التجارية اليوم بعد توقفها منذ 13 مارس الماضي بسبب جائحة «كورونا» وفقا لاشتراطات السلطات الصحية المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، قال الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم أنه لم يكن هناك استثناء للقادمين من أي دولة إلى الكويت من فحص فيروس كورونا المستجد «PCR» وهو الزامي وفق الاشتراطات الصحية والطيران المدني.
وأضاف، «منع الطيران التجاري من وإلى بعض الدول يخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات الحكومية، والقائمة متغيرة وفق تطورات فيروس كورونا المستجد عالمياً».
وتابع: «وزارة الصحة تنصح بالتريث بالسفر في الوقت الراهن مع عودة حركة الطيران التجاري إلا للحالات الضرورية والقصوى، ومعظم الدول سياساتها لاستقبال المسافرين أو مغادرتهم متغيرة، ولا يمكن التنبأ بها».
بدورها، أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتباراً من اليوم السبت ولحين اشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية.
وأضافت الشركة في بيان: «هذا وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم ١٧١٧ أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين».