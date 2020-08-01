«الطيران المدني»: حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني اليوم السبت حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بشأن الدول عالية الخطورة.

وقالت «الطيران المدني» في بيان صحفي إن الدول التي تم حظرها بناء على تعليمات السلطات الصحية الى اشعار آخر هي كل من الهند وايران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين‏ وسوريا واسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا.

وأضافت أن من الدول التي يشملها الحظر نيبال والعراق والمكسيك واندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونج وايطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومنيكان وكوسوفو.

وأشارت إلى ما تردد اليوم عن استثناء بعض الركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي من شهادة فحص ال«PCR» إلى أنه لم يتم استثناء أي راكب من ضرورة الحصول على هذه الشهادة لدخول الكويت.

وكان مطار الكويت الدولي استأنف رحلاته التجارية اليوم بعد توقفها منذ 13 مارس الماضي بسبب جائحة «كورونا» وفقا لاشتراطات السلطات الصحية المعنية في هذا الشأن.