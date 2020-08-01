«الصحة»: 491 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والإجمالي 67448

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 491 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 67448 حالة فيما سجلت 6 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 453 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال491 السابقة تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 91ر72 في المئة و133 حالة لغير الكويتيين بنسبة 09ر27 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 177 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و98 حالة في منطقة الجهراء الصحية و80 حالة في منطقة حولي الصحية و73 حالة في منطقة الفروانية الصحية و63 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8470 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2432 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 507520 فحصا.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 593 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 58525 حالة.