رئيس «الطيران المدني» تفقد سير العمل بالمطار في اليوم الأول لاستئناف الرحلات التجارية

بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19» التي اجتاحت العالم أجمع استأنف مطار الكويت الدولي اليوم السبت نشاطه بتشغيل تدريجي للرحلات الجوية لعدة وجهات وفق الخطة المحددة لذلك.

وجاءت عملية التشغيل التدريجي للرحلات في المطار وسط حزمة من الاجراءات الوقائية للقادمين والمغادرين وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة مثل الفحص الحراري والتباعد الجسدي واستحداث حواجز زجاجية بين المسافرين ومكاتب شركات الطيران إضافة الى توفير مستلزمات الوقاية مثل معقمات اليدين.

ومن جانبه، قام رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح اليوم السبت بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في اليوم الأول من خطة إعادة تشغيل الرحلات التجاري بمطار الكويت الدولي.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح صحفي على هامش الجولة إن انطلاق اليوم الأول للمرحلة الأولى لخطة استئناف الرحلات التجارية نجح بتكاتف وتعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.

وأضاف أن اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية بالمطار اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة لاستئناف التشغيل وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة بناء على قرار مجلس الوزراء في 29 يونيو الماضي بعودة التشغيل التجاري بشكل تدريجي.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة خلال هذه المرحلة الاستئنافية وهو ما كان له دور محوري وواضح لمواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» في مختلف المجالات والقطاعات مثمنا الجهود المبذولة من طواقم «الصحة» في مطار الكويت الدولي.

وأهاب بجميع المسافرين والعاملين في مباني المطار بضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والارشادات التي تصدر سواء من وزارة الصحة او الإدارة العامة للطيران المدني.

ونوه بجهود جميع العاملين في الجهات الحكومية التي شاركت في خطة إعادة التشغيل التجاري وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والإدارة العامة للجمارك والامانة العامة للتخطيط متوجها بالشكر أيضا لجميع الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني وجميع شركات الطيران ومقدمي الخدمة في مطار الكويت الدولي.

ورافق الشيخ سلمان الحمود في جولته المدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان والوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي وعدد من مسؤولي الجهات العاملة في المطار.