سمو نائب الأمير وولي العهد يبعث برقيات تهنئة إلى القيادة السياسية في الإمارات

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر فيها سموه عن خالص تهاني أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهاني سموه بنجاح البلد الشقيق في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي لتوليد الكهرباء وذلك بمحطات «براكة» للطاقة النووية في أبوظبي.

مشيدا سموه بهذا الإنجاز البارز في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي من شأنه رفع كفاءة البلد الشقيق في توليد الطاقة الكهربائية معربا سموه عن الإعتزاز بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نجاحات متتالية لاسيما في المجالات العلمية والتقنية وبصورة عززت من مكانة البلد الشقيق على الصعيد الدولي سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموهم موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهان مماثلة.