سفارتنا بواشنطن تدعو الكويتيين لتوخي الحذر من عاصفة «ايسا ايس»

دعت سفارة دولة الكويت في واشنطن اليوم السبت الطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المناطق الواقعة في المسار المحتمل للعاصفة الاستوائية «ايسا ايس» إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

وأكدت السفارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية والتي تتعلق بمواجهة هذه العاصفة وتأمين سلامتهم.

وحثت السفارة المواطنين والطلبة على التواصل معها على الأرقام الهاتفية التالية: رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن: «0012022620758» ‎رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن: «0012023642104» رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن: «0012023202415» رقم طوارئ المكتب العسكري في واشنطن: «0012023904316».