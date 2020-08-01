«الصحة» تنفي ما تم تداوله عن عدم استقبال مواطن مصاب بـ«كورونا» لعدم وجود جهاز تنفس

– أعلى نسبة إشغال سريري في العناية المركزة خلال ذروة الجائحة بلغت 45 %

– أقصى نسبة إشغال لأجهزة التنفس الصناعي بلغت 34 %.. ولم تتجاوزها في أي وقت

نفت وزارة الصحة اليوم السبت صحة ما تم تداوله حول عدم استقبالها لمواطن مصاب بمرض كورونا المستجد «كوفيد – 19» لعدم وجود جهاز تنفس اصطناعي.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية، إن أعلى نسبة إشغال سريري في العناية المركزة خلال ذروة الجائحة بلغت 45 بالمئة وهو “ما يؤكد أن طاقتها الاستيعابية متوفرة ومتاحة”.

وأضافت “أن أقصى نسبة إشغال لأجهزة التنفس الصناعي بلغت 34 بالمئة ولم تتجاوزها في أي وقت من أوقات مواجهة هذه الجائحة” لافتة في هذا الصدد إلى حرصها الدائم على تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة وذلك انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها.

وجددت الوزارة التأكيد على أن ما تم تداوله من معلومات “عارية عن الصحة” في الوقت التي لا زالت المنظومة الصحية تواجه هذه الجائحة بكوادرها المخلصة وتبذل سبل الرعاية الصحية وفق الجودة المطلوبة.

وأهابت بالجميع بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل ما يثار من مغالطات بحق مؤسساتها الصحية ومنتسبيها.