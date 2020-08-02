«بلدية» العاصمة: تحرير 33 مخالفة وغلق 33 محلاً إدارياً بـ«المباركية»

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق و متابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ جولات ميدانية من قبل مفتشي مراقبة المحلات و الاعلانات بمنطقة المباركيه اسفرت عن تحرير 33 مخالفة لمحلات فضلا غلق 33 محلا لمخالفة لائحة المحلات والاعلانات بالبلدية والاشتراطات الصحية.

وفي هذا السياق، اوضح رئيس قسم التفتيش بادارة التدقيق و متابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة عايش المطيري بأن المفتشين بمراقبة المحلات والإعلانات خلال الفترتين الصباحية و المسائية نفذوا جولات ميدانية على المحلات بمنطقة المباركيه للتأكد من مدى تطبيق الشروط و الضوابط التي وضعتها البلدية فضلا عن الإلتزام بالتدابير والإجراءات الإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة .

وأشار المطيري الى ان الجولات الميدانية التي قام بها مفتشي مراقبة المحلات والإعلانات أسفرت عن تحرير 33 مخالفة و اغلاق 33 محلا غلقا اداريا لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية ولائحة المحلات التي سنتها البلدية.

ودعا المطيري أصحاب المحلات بضرورة التنبيه على العاملين فيها الالتزام بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي حرصا على سلامتهم وسلامة الجمهور فضلا عن الالتزام بلائحة المحلات والاعلانات تجنبا للمخالفة والغرامه.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .