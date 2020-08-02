سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام 1441 هجرية بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت واستنفرت جل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل تفان وإخلاص لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تبذلها كافة القطاعات للحفاظ على سلامة وصحة الحجيج.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.