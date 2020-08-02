«الطيران المدني»: 11 رحلة تصل إلى البلاد اليوم.. و12 مغادرة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن الرحلات المغادرة والواصلة لمطار الكويت الدولي اليوم الأحد، بواقع 12 رحلة مغادرة و11 رحلة قادمة إلى الكويت على مدار اليوم من وجهات مختلفة.

وتشمل الرحلات المغادرة رحلة واحدة للخطوط الإثيوبية إلى أديس بابا، ورحلتين للخطوط القطرية الى الدوحة، ورحلتين للخطوط التركية الى إسطنبول، و5 رحلات للخطوط الجوية الكويتية إلى طرابزون وبيدروم وإسطنبول ودبي ولندن، ورحلتين لشركة طيران الجزيرة الى إسطنبول ودبي.

اما الرحلات القادمة إلى الكويت، فتشمل رحلة واحدة للخطوط الإثيوبية من أديس أبابا، ورحلتين للخطوط القطرية من الدوحة، ورحلتين للخطوط التركية من إسطنبول، و4 رحلات للخطوط الجوية الكويتية من طرابزون وبيدروم ودبي وإسطنبول، ورحلتين لشركة طيران الجزيرة من دبي وإسطنبول.