سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا اطمأن خلالها على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة اطمأن خلالها على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه رعاه الله دوام الصحة والعافية.

هذا وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة شكر جوابية لفخامته أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق التمنيات راجيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية.