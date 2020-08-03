سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر المهنئين بعيد الأضحى المبارك

وجه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة شكر وتقدير لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها والمقيمين الأوفياء على أرض الكويت على تهانيهم الصادقة وأمانيهم الطيبة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو البرقيات أو كافة وسائل التعبير الأخرى مقدرا سموه تلك المشاعر الجياشة التي تنم عن روح الأسرة الكويتية الواحدة وما تجسده من تواد ومحبة سائلا المولى جل في علاه أن يحفظ كکويتنا الحبيبة واحة للخير والأمان ويهيئ لها المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وأن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده من رقي ونمو ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

مبتهلا سموه حفظه الله وإخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين على أرض الوطن العزيز إلى الباري عز وجل أن يمن على أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.