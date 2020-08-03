«الصحة»: 388 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل 4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68299 حالة في حين سجلت 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 461 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 388 السابقة تضمنت 282 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 68ر72 في المئة و106 حالات لغير الكويتيين بنسبة 32ر27 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 113 في منطقة الاحمدي الصحية و86 في منطقة الفروانية الصحية و83 في منطقة الجهراء الصحية و63 في منطقة العاصمة الصحية و43 في منطقة حولي الصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 126 حالة مبينا أن المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بلغ 8099 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 17 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2038 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 511599 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 526 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 59739 حالة.