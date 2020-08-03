البلدية: غلق 46 محلاً وتحرير 206 مخالفات قبل وأثناء عيد الأضحى

أكدت بلدية الكويت أن الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات نفذت عدد من الجولات الميدانية تم خلالها الكشف على 1197 محلاً وتوجيه 1142 انذاراً خلال استعدادات البلدية بعيد الأضحى وأثناء فترة العيد، مشيرة إلى أن ذلك جاء في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها الجهاز الرقابي بأفرع البلدية خلال تلك الفترة من كل عام لمحاربة الباعة والقصابين الجائلين ومنافذ بيع الأغنام غير المرخصة فضلا عن مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي وتنفيذاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضحت البلدية أن الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات كثفت جولاتها التفتيشية قبل وخلال أيام العيد على المحلات والأسواق الموازية والمجمعات التجارية، والتي أسفرت عن توجيه 1142 تنبيهاً وإنذاراً لأصحاب محلات وأسواق موازية بعد الكشف على 1197 محلاً.

وكانت الحصيلة لتلك الجولات، تحرير 206 مخالفات متنوعة لمحلات وأسواق موازية، إغلاق 46 محلاً لكونها تمثل خطر داهم على صحة وسلامة الجمهور بالمخالفة لاشتراطات البلدية بلائحة المحلات والإعلانات فضلا عن مخالفتها الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصحية بارتداء القفازات والكمامات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت البلدية إلى قيام الفرق الرقابية بالمحافظات بالمشاركة في عملية تنظيم دخول المضحين للمسالخ من خلال التأكد من الباركود بموعد دخول المسلخ، مبينة أنه تم الكشف على 67 باركود ومنع 34 مخالفا من الدخول من ليس لديهم موعد مسبق، فضلا عن رصد ورفع 73 محصاراً مخالفاً لبيع الأغنام بالمناطق السكنية، وتحرير 42 مخالفة لبائعين متجولين وضبط ٧ قصابين مخالفين وتم إحالتهم للجهات المختصة.

وبينت البلدية، أنه تم إزالة 205 إعلاناً عشوائياً مخالف مختلف الأحجام يشوه المنظر العام للمحافظات.

وأشارت البلدية، إلى غسيل وتعقيم 74954 حاوية مختلفة الأحجام وسلال فضلا عن تعقيم المساجد بالمناطق السكنية وتنظيف وغسيل ساحات المساجد، رفع 69 سيارة مهملة وسكراب تشوه المنظر العام إلى جانب الإفراج عن ٨ سيارات.