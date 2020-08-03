«التربية»: بدء تعيين المعلمين من أبناء الكويتيات و«البدون»

أعلنت وزارة التربية اليوم عن البدء في استكمال إجراءات تعيين الهيئات التعليمية من أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأكدت «التربية» استدعاء الفئات المذكورة لإنجاز معاملاتهم خلال الفترة المقبلة، موضحة أن اختيار‏ المعلمين يتم وفق الاحتياجات المطلوبة في كل تخصص.

وأشارت «التربية» إلى أنها ستعلن عن حاجتها من التخصصات التعليمية المطلوبة للعام الدراسي 2020 – 2021 للكويتيين وجميع ‏الفئات الأخرى بعد دوام أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين، للوقوف على مدى الحاجة الفعلية وحصر التخصصات المطلوبة وفقاً للمشغول الفعلي في المدارس.