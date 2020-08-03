«بنك الطعام»: 1230 أسرة متعففة استفادت من مشروع الأضاحي

أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة أنه قام بتنفيذ مشروع مصرف الأضاحي في الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف ووزع الأضاحي على نحو 1230 أسرة من المتعففين والمحتاجين والأرامل والمتضررين من جائحة كورونا.

وافاد نائب رئيس مجلس ادارة «بنك الطعام» مشعل الأنصاري في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن المشروع ادخل السرور هذا العام على قلب أكثر من 6 الاف مستفيد في مختلف محافظات البلاد من الأسر الأشد أحتياجا.

واكد الانصاري أن البنك لن يدخر وسعا في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمسيرة العمل الخيري وبخاصة في ظل الظروف الراهنة والمساهمة مع الدولة في تلبية احتياجات المتضررين والمتعففين.