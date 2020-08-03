القنصلية المصرية تطبق نظام حجز المواعيد لإنجاز كافة المعاملات

أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت بدء العمل بنظام حجز المواعيد ابتداء من غد الثلاثاء، لانجاز كافة المعاملات القنصلية تسهيلا على المراجعين وسرعة انجاز المعاملات.

وجاء في بيان أصدرته القنصلية: تهدي قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت الشقيقة أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية الكرام، ويسرها أن تعلن عن تحديث الموقع الإلكتروني www.EGYCONSKWT.COM والمخصص لخدمة أبناء الجالية ليشتمل على عدد من الخدمات الجديدة لتسهيل انجاز المعاملات القنصلية على السادة المواطنين المحترمين، وذلك على النحو التالي:

1- العمل بنظام حجز المواعيد المسبقة وذلك لكافة المعاملات القنصلية بدأ من يوم الثلاثاء الموافق ٤ /٨ / ٢٠٢٠.

۲- توفير كافة النماذج الخاصة بالتوكيلات وكذا كافة نماذج الشهادات الإدارية « تحديث صورة الطفل – شهادة بصحة المستندات الرسمية -… »، بحيث يمكن للمواطن تعبئة النموذج في مقر إقامته ثم التوجه في الموعد المحدد له للقنصلية لإنجاز معاملته مباشرة.

3- الاستعلام عن وصول جواز السفر الجديد عبر إدخال رقم الإيصال على الموقع، ثم مراجعة القنصلية بالرقم المسلسل لاستلام الجواز الجديد.

4- الاستعلام عن وصول صحيفة الحالة الجنائية «الفيش»، عبر إدخال رقم الهاتف الذي تم تسجيله عند إجراء المعاملة، ثم مراجعة القنصلية بالإيصال للاستلام.

5- توافر ردود جاهزة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمستندات المطلوبة لمختلف المعاملات ورسومها، وايضا التعليمات الخاصة بقواعد منح التأشيرات وتجديد الوثائق الفلسطينية، وخطوات إجراء التصديقات واكتساب الجنسية وعقد القران بالقنصلية، وغيرها من المعاملات.

وختم بيان القنصلية المصرية: وتنتهز قنصلية جمهورية مصر العربية هذه الفرصة لتعرب عن فائق احتراما وتقديرها الأبناء الجالية، راجية منهم التعاون والالتزام بالنظام المعمول به والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة التي تليق بالمواطن المصري العزيز.