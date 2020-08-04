الرضوان: 470 متبرعاً خلال الحملة السنوية للتبرع بالدم

اختتمت إدارة خدمات نقل الدم حملتها السنوية للتبرع بالدم «معاً للأبد سور الوطن 5» بمناسبة ذكرى الغزو الغاشم، والتي استمرت لمدة يومين في مراكز التبرع التابعة للإدارة وهي مركز التعاونيات لنقل الدم – وبنك الدم المركزي الجابرية، وبالتعاون مع وزارات الدولة والقطاع الأهلي والمدني التي جسّدت المسؤولية المجتمعية المشتركة.

وذكرت مدير إدارة خدمات نقل الدم ب‍وزارة الصحة د. ريم الرضوان، أن الحملة شهدت تجاوبا كبيرا من قبل المتبرعين، حيث حرصت الإدارة على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتدابير المتبعة في وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المتبرعين والعاملين، حيث تم تطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم وقياس الحرارة لكل متبرع، مما ساهم ذلك في نجاح الحملة وتحقيقها للهدف المنشود منها، بالاضافة إلى استخدام منصة التبرع لتسجيل مواعيد للتبرع تفاديا للازدحام داخل مراكز التبرع.

وبينت أن الحملة حققت نجاحاً بفضل من الله أولاً وثم بفضل الجهود المبذولة من قبل العاملين في إدارة خدمات نقل الدم وبتعاون كافة شرائح المجتمع وتفاعلهم مع هذه الحملة، حيث وصل إجمالي عدد المتبرعين خلال يومين إلى ٤٧٠ متبرعا، منهم «٤٣٥ تبرع دم» و «٣٥ تبرع صفائح دموية» مقارنة بـ ٤٦٨ متبرعا في عام ٢٠١٩، شاكره جميع المتبرعين لمساهمتهم الفعالة والمستمرة في انقاذ حياة الآخرين، كما شكرت جميع الجهات المشاركة في انجاح هذه الحملة التي لها الأثر الكبير في تعزيز المخزون الاستراتيجي لبنك الدم.