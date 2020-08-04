سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بضحايا الأمطار

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجمهورية السودان الشقيقة ضمنها خالص تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتعازي سموه لفخامته بضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض ولايات البلاد سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.